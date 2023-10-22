Разведчики уничтожили пикап ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении

Вражеский пикап заметили с воздуха и уничтожили на дороге в лесопосадке.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие разведывательного подразделения «Южной» группировки войск уничтожили пикап 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении в зоне проведения спецоперации.

На кадрах пикап националистов останавливается на проселочной дороге под прикрытием лесопосадки. Спустя несколько секунд в него прилетает снаряд. Поражение цели фиксирует камера беспилотника.

Накануне бойцы «Южной» группировки артиллерийскими ударами уничтожили штурмовиков ВСУ в районе Андреевки. В период с 14 по 20 октября «южане» нанесли поражение боевикам 28-й, 56-й, 67-й и 93-й механизированных бригад украинских вооруженных сил.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.