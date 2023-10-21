Артиллерия «Южной» группировки нанесла удары по ВСУ в районе Андреевки
С 14 по 20 октября на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск нанесли удары по четырем механизированным бригадам ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Артиллеристы «Южной» группировки войск точными ударами уничтожили личный состав 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Андреевки. Кадры уничтожения боевиков опубликовало Минобороны РФ.
Накануне в оборонном ведомстве рассказали, что с 14 по 20 октября на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки нанесли поражение боевикам 28-й, 56-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ.
Боевые действия велись в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка и Марьинка Донецкой народной республики.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.