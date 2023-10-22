Путин на немецком прокомментировал нападки на Шредера

Президент России вспомнил ситуацию с приглашением нациста в канадский парламент и обратился к гражданам Германии по-немецки.

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Президент России Владимир Путин прокомментировал нападки на бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, вспомнив приглашение эсэсовца в канадский парламент. Свое мнение президент высказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Так вот я хочу сказать: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роте — главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам», - сказал Путин.

Президент также произнес эту фразу на немецком с надеждой, что его услышат граждане Германии, где «много порядочных людей». В интервью президенту указали на то, что Герхарда Шредера пытаются отсадить или пересадить куда-то подальше во время важных мероприятий.

Энтони Рота - бывший глава канадского парламента, которому пришлось уйти в отставку после приглашения на заседание парламента ветерана 14-ой добровольческой дивизии СС. О том, что приглашенный является нацистом, узнали уже позже, на самом заседании парламентарии и иностранные гости встретили его аплодисментами. Путин отреагировал на это событие, сказав, что Рота - «либо идиот, либо негодяй».