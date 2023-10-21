Sky News Arabia: саммит в Каире не примет заявление из-за позиции стран Запада

Западные представители хотели, чтобы заявление включало только осуждение атаки со стороны палестинской организации ХАМАС, сообщили источники телеканала.

© Фото: Саммит IMAGO Kira Hofmann Globallook Press

Каирский мирный саммит, который прошел в субботу в Египте для обсуждения ситуации в Палестине, не примет окончательного заявления из-за разногласий между его участниками. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Окончательного заявления не будет из-за разногласий между арабской группой и представителями Запада, участвующими в саммите, которые заблокировали его публикацию.

Западные представители хотели, чтобы заявление включало только осуждение атаки со стороны палестинской организации ХАМАС, сообщили источники телеканала. Они отказались осудить Израиль за убийство тысяч мирных жителей в Газе или потребовать срочного прекращения огня и доставки гуманитарной помощи в осажденный сектор Газа.

Поэтому Египет опубликовал заявление, выражающее его точку зрения на кризис и указывающее на то, чего в стране ожидали, созывая этот саммит.

Источники также сообщили, что крупнейшие европейские страны не были готовы выступать с каким-либо заявлением независимо от его формулировки. Представители Запада «ссылались на надуманные причины и всякий раз, когда выдвигались компромиссы, не соглашались, потому что не желали выступать с заявлением», говорится в сообщении.

В саммите приняли участие представители более 30 государств, в том числе России. Открывая встречу, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал к международной защите палестинцев.