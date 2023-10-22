Модель поступления в колледж в ближайшем будущем не поменяют

Пока в Рособрнадзоре никакие работы в этом направлении не ведутся.

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В настоящее время не принимаются меры по изменению модели поступления в 10-е классы и колледжи, заявили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

«Пока никаких действий в этом направлении не предпринимается. Частное мнение А. А. Музаева, что систему надо докручивать», - говорится в сообщении службы.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев указал на то, что конкурс аттестатов в России не работает, поскольку руководство может подарить ученику красивый аттестат с хорошими оценками с уговором, что тот уйдет из школы после девятого класса.

Музаев анонсировал изменения в школьной системе предположительно в следующем году, в этом году никаких мер по ее улучшению принято не будет.