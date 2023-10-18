В России собираются изменить модель поступления в колледжи

Часто «красивый аттестат» дают школьникам для того, чтобы они ушли в техникум и не портили статистику, рассказал Анзор Музаев.

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В России в ближайшем будущем могут изменить модель поступления в колледжи, сообщил в ходе встречи с родителями руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев. По его словам, специалистам уже понятно, что конкурс аттестатов в среднем профессиональном образовании не работает.

По словам главы Рособрнадзора, школы заинтересованы в том, чтобы на этапе 9-х классов отсеивать слабых учеников, которые портят статистику. Он отметил, что «бывают такие договоренности с руководством школы: мы вам даем красивый аттестат, а вы в 10-й класс не приходите». Часто этот аттестат дается для того, чтобы такой ученик поступил в техникум. Средний балл на конкурсе аттестатов среди поступающих в техникумы составляет около 4,7.

«У нас получается - все отличники уходят не в 10-й класс, а в СПО, по этой статистике. Понятно, что здесь объективностью не пахнет», - сказал Музаев.

Действующая модель поступления в средние специальные образования себя изжила, заключил руководитель Рособрнадзора.

«В этом году я не думаю, что какие-то серьезные изменения будут. Но уже в ближайшем будущем модель перехода в 10-й класс и поступления в СПО по количеству экзаменов, по подходам, она, скорее всего, изменится», - сказал Музаев.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране не хватает почти 11 тысяч учителей.