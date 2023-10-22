Вучич рассказал о «тяжелом разговоре с Западом» о судьбе Косово

Президент Сербии добавил, что ожидает важных встреч в Брюсселе в ближайшие дни.

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Разговор с представителями Запада, касающийся Косово, Метохии и независимой политики Белграда, был тяжелым. Об этом в своих соцсетях сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Тяжелая встреча с пятеркой. Я верю, что в предстоящий период мы найдем выход из кризиса. Я ожидаю важных встреч в Брюсселе в ближайшие дни» — цитирует главу Сербии «360».

В субботу в Белграде прошли переговоры Вучича с спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины, спецпредом США на Западных Балканах и представителями ФРГ, Франции и Италии. Диалог прошел за закрытыми дверями, без итоговой пресс-конференции.

В начале октября лидер Сербии заявил, Белград настаивает на усилении присутствия сил KFOR в Косово. Вучич считает, что присутствие международных сил под руководством НАТО, отвечающих за обеспечение стабильности в Косово, обеспечит безопасность проживающих там сербов.