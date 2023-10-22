Движение автомобилей на Крымском мосту возобновили через час

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Движение автомобилей по Крымском мосту в сторону Керчи возобновили через час после перекрытия. Об этом сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», - говорится в Telegram-канале центра.

Причины перекрытия моста не назывались, об этом было передано сегодня в 08:50 (время моск.).