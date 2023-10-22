В ЦАХАЛ сообщили о превентивном ударе по группировке на границе с Ливаном

По данным ЦАХАЛ, удар был нанесен по выявленной террористической ячейке, пытавшейся запустить противотанковые ракеты по территории Израиля.

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Израильская армия нанесла превентивный удар по позициям вооруженной группировки в районе населенного пункта Шломи, который расположен в северной части еврейского государства, около границы с Ливаном.

«Была выявлена террористическая ячейка, пытавшаяся запустить противотанковые ракеты по территории Израиля в районе Шломи», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что Армия обороны Израиля атаковала объект «до того, как террористы успели совершить нападение».

Накануне утром в ЦАХАЛ сообщили, что израильская авиация обстреляла объекты военной инфраструктуры военизированной ливанской организации «Хезболла». Согласно заявлению израильских ВС, удар стал ответом на ракетные пуски по территории еврейского государства.