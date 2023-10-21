ЦАХАЛ ответил «Хезболле» на ракетные пуски ударами по военным объектам

В ВС Израиля заявили, что целями были военные комплексы, которые использовались группировкой «Хезболла» «в оперативных и террористических целях».

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Авиация Армии обороны Израиля атаковала объекты военной инфраструктуры «Хезболлы» в качестве ответной меры на ракетные пуски по территории еврейского государства. Об этом сообщил ЦАХАЛ.

«За последние несколько часов в ответ на ракетные пуски и противотанковые ракеты, выпущенные по Израилю, самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлы"», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

В ЦАХАЛ уточнили, что целями стали военные комплексы, которые военизированная ливанская организация использовала «в оперативных и террористических целях». Израильская армия также нанесла удары по пусковым установкам противотанковых ракет, которые располагались вдоль границы и были направлены в сторону Израиля.

Этой ночью в ЦАХАЛ сообщили о нанесении удара по посту группировки «Хезболла» на территории Ливана. Согласно заявлению израильских ВС, была произведена атака на пост ливанского движения, «на котором действовала террористическая ячейка».