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Освоить «птичку»: в Москве открыли центр по обучению пилотированию БПЛА

Алина Пчелинцева
20:38 02.10.2023
По окончанию курса пилоты дронов смогут не только участвовать в соревнованиях, но и применять беспилотники в реальном бою.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Москве открыли центр по обучению пилотированию беспилотников. Это первое подобное заведение в стране федерального уровня. Первые студенты - а их 26 человек - будут учиться около полутора месяцев.

Как правильно поднять в небо и запустить с запредельной скоростью - помимо этих навыков, пилоту дрона надо показать еще и гибкость управления и подвижность.

«Те знания, которые я здесь получу, которые мне передадут, я в полной мере, когда приеду в Крым, начну уже там это все рассказывать и детям, и людям остальным, которые очень заинтересованы. В Крыму очень много людей, которые в этом заинтересованы», - поделился Евгений Торчинский.

Полетная зона, скорость - 250 км/ч. Свободному полету мешают электрические провода, столбы и здания. Симулятор - первый шаг. Все ситуации встречаются и в реальной жизни. Но виртуальный дрон - не разбить.

«В симуляторе намного эффектнее, чем полеты на улице. И сейчас мы учим только через него. Если в часовых измерениях считать, то через симулятор вы научитесь меньше, чем за месяц летать, а живые полеты у вас затянутся на 2-3 месяца. И большой удар по коммерческой составляющей, что придется раскошелиться на детали», - рассказал вице-президент Федерации гонок дронов России Вадим Дзема.

Как работает и летает FPV-дрон? Для того, чтобы понять это, надо изучить его внутренности. Плата, каркас, лопасти - детали плотно прилегают друг к другу - места в теле коптера мало. Самое главное - верно укомплектовать раму. Здесь - вся электроника. После этого на нее крепятся двигатели, полетный контроллер и камера. На сборку совсем крошечного уходит примерно час. На соревнованиях дают всего 15 минут.

© ТРК «Звезда»

«У нас есть все комплектующие для того, чтобы создать такой дрон. У нас есть набор инструментов, паяльного оборудования, с помощью которого мы собираем все запчасти воедино. После чего происходит настройка дрона. И уже будет тот готовый аппарат, которым можно пользоваться», - сказал директор образовательных проектов Федерации гонок дронов России Кирилл Федукович.

Когда основы изучены, можно переходить к практике. Достаточно надеть очки - и вот ты уже летишь как птица в небе. Менее опытным дают в руки пульт. Научиться здесь можно разным приемам и даже забить дрон-мяч в баскетбольное кольцо.

© ТРК «Звезда»

На обучение оператора уходит 240 часов. Срок небольшой, но получить базовые знания и навыки можно, чтобы потом рассказать о них у себя дома.

«Если человек хочет применить это в каких-то других направлениях, то он может спокойно найти себя в этом. Он умеет создавать коптеры, умеет летать. И наш образовательный центр дает право, лицензию на дальнейшее обучение. То есть любой человек, который заканчивает обучение по нашей программе, имеет статус преподавателя», - отметил президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев.

О том, что за беспилотниками будущее, говорят и в российском правительстве.

«Ключевая задача, поставленная президентом, - это достижение технологического суверенитета для сохранения устойчивости отраслей. Необходимо обеспечить высокую степень независимости в создании инженерных решений, освоить выпуск всех важных продуктов. В том числе, авиастроение - беспилотные авиационные системы», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Учебный центр в Москве пока только набирает обороты. По окончанию курса «птички» в руках опытных пилотов будут не только участвовать в соревнованиях, но и могут быть использованы в реальном бою.

Ранее на полигоне в Ростовской области бойцов ВС РФ обучили использованию БПЛА на передовой. Пилотирование FPV-дронов требует особых умений и сноровки: точности движений, отсутствия дрожи в руках, проблем с вестибулярным аппаратом. Здесь обучают всему - корректировке, работе с цифровыми картами, поиску техники, живой силы противника и ведению воздушной разведки.

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