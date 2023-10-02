Освоить «птичку»: в Москве открыли центр по обучению пилотированию БПЛА

В Москве открыли центр по обучению пилотированию беспилотников. Это первое подобное заведение в стране федерального уровня. Первые студенты - а их 26 человек - будут учиться около полутора месяцев.
Как правильно поднять в небо и запустить с запредельной скоростью - помимо этих навыков, пилоту дрона надо показать еще и гибкость управления и подвижность.
«Те знания, которые я здесь получу, которые мне передадут, я в полной мере, когда приеду в Крым, начну уже там это все рассказывать и детям, и людям остальным, которые очень заинтересованы. В Крыму очень много людей, которые в этом заинтересованы», - поделился Евгений Торчинский.
Полетная зона, скорость - 250 км/ч. Свободному полету мешают электрические провода, столбы и здания. Симулятор - первый шаг. Все ситуации встречаются и в реальной жизни. Но виртуальный дрон - не разбить.
«В симуляторе намного эффектнее, чем полеты на улице. И сейчас мы учим только через него. Если в часовых измерениях считать, то через симулятор вы научитесь меньше, чем за месяц летать, а живые полеты у вас затянутся на 2-3 месяца. И большой удар по коммерческой составляющей, что придется раскошелиться на детали», - рассказал вице-президент Федерации гонок дронов России Вадим Дзема.
Как работает и летает FPV-дрон? Для того, чтобы понять это, надо изучить его внутренности. Плата, каркас, лопасти - детали плотно прилегают друг к другу - места в теле коптера мало. Самое главное - верно укомплектовать раму. Здесь - вся электроника. После этого на нее крепятся двигатели, полетный контроллер и камера. На сборку совсем крошечного уходит примерно час. На соревнованиях дают всего 15 минут.
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является
средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77–59170 от 22 августа 2014 года).
Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.