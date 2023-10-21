В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Турция собирается направить гуманитарную помощь в сектор Газа

Анна Ушакова
23:50 21.10.2023
Группа медицинских сотрудников Турции совместно с египетскими властями определит, какие препараты и оборудование по оказанию медицинской помощи необходимы жителям Газы.
Турция собирается направить гуманитарную помощь в сектор Газа
© Фото: Ahmed Zakot Keystone Press Agency Global Look Press
Читайте нас на:

Турция намерена отправить в сектор Газа гуманитарную помощь с медикаментами и группой врачей. Об этом заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

«Завтра утром в Египет вылетает самолет, принадлежащий нашей администрации президента, с медикаментами. На борту самолета будет находиться группа врачей, состоящая из 20 специалистов» - сообщил Коджа в своих социальных сетях.

Глава Минздрава добавил, что группа из 20 врачей вместе с властями Египта определят, какие медицинские препараты и оборудование понадобятся жителям сектора Газа.

Несколько дней назад Россия направила в Газу более двадцати семи тонн продовольствия. По поручению правительства РФ груз с гуманитарной помощью будет доставлен в египетский Эль-Ариш, а после представители общества Красного Полумесяца передадут его гражданскому населению анклава.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:25 В стране и мире
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Воронежской области
21:55 В стране и мире
Министр обороны Франции объявил о контракте на поставку Армении ПВО
21:04 В стране и мире
МВД Палестины сообщило об обстреле рынка Нусейрат в секторе Газа
19:43 В стране и мире
Байден заявил о готовности США построить новый миропорядок
19:29 В стране и мире
Sky News Arabia: саммит в Каире не примет заявление из-за позиции стран Запада
Популярное
Видео
Белоусов разделил бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»
Видео
В РАН заявили, что силу взрыва от Апофиса нужно было бы измерять в «царь-бомбах»
Видео
В Россию из Сербии экстрадировали ненастоящего стоматолога
Дуда назвал свиньями голосовавших в советские времена поляков
112: спор из-за продажи дома мог стать причиной убийства сына и тещи Намина
Видео
Путин предложил США забрать ATACMS и сесть за блины, если РФ проиграла конфликт
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.