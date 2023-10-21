В стране и мире Палестино-израильский конфликт Турция собирается направить гуманитарную помощь в сектор Газа Анна Ушакова Группа медицинских сотрудников Турции совместно с египетскими властями определит, какие препараты и оборудование по оказанию медицинской помощи необходимы жителям Газы. © Фото: Ahmed Zakot Keystone Press Agency Global Look Press Читайте нас на: Турция намерена отправить в сектор Газа гуманитарную помощь с медикаментами и группой врачей. Об этом заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа. «Завтра утром в Египет вылетает самолет, принадлежащий нашей администрации президента, с медикаментами. На борту самолета будет находиться группа врачей, состоящая из 20 специалистов» - сообщил Коджа в своих социальных сетях. Глава Минздрава добавил, что группа из 20 врачей вместе с властями Египта определят, какие медицинские препараты и оборудование понадобятся жителям сектора Газа. Несколько дней назад Россия направила в Газу более двадцати семи тонн продовольствия. По поручению правительства РФ груз с гуманитарной помощью будет доставлен в египетский Эль-Ариш, а после представители общества Красного Полумесяца передадут его гражданскому населению анклава. Экспертное мнение и аналитика