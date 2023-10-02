МО РФ: в Карабахе снайпер обстрелял российско-азербайджанский патруль
В городе Степанакерт (Ханкенди) неизвестный из снайперского оружия обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
«Командованием российского миротворческого контингента, совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту», - подчеркивается в заявлении военного ведомства.
Напомним, сейчас российские миротворцы в Нагорном Карабахе продолжают обеспечивать безопасность передвижения мирных жителей и продовольственных колонн. Также военные оказывают гуманитарную помощь.
Кроме того, миротворцы поддерживают взаимодействие с Баку и Степанакертом, чтобы не допустить кровопролития и обеспечить безопасность мирного населения.