В Орле пополам раскололся дуб, посаженный в честь отмены крепостного права

Дуб на Бульваре Победы был посажен в 1861 году в честь отмены крепостного права в Российской империи.

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В Орле на Бульваре Победы раскололся дуб, который был посажен в 1861 году в честь отмены крепостного права в Российской империи. В 2015 году ему присвоили звание «Дерево - памятник живой природы». Об этом пишет «Орел Times».

По данным издания, на протяжении 20 лет в стволе дерева находилась бетонная пробка. Два года назад году ее достали, а отверстие решили залатать монтажной пеной. Отмечается, что раскол произошел именно в этом месте. Ученые и общественники выступали против закрытия раны на дереве пеной, объясняя, что данная мера «равносильна тому, что положить человеку на рану соль».

Профессор, заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина Алексей Ковешников в видеоролике, опубликованном администрацией города, заявил, что дерево повреждено на 40%, однако оставшаяся его часть достаточно крепка. По его словам, в настоящее время есть два варианта насчет дальнейшей судьбы растения: полностью его снести или провести технические мероприятия, правильно произвести опиловку, заделать разлом и оставить.

Как уточнил главный специалист производственно-технического отдела МКУ «ОМЗ г. Орла» Николай Коташевский, имеются все документы, подтверждающие, что с 2001 года дуб не является объектом культурного наследия.