WSJ: сделка США, Катара и Израиля с ХАМАС по 50 заложникам провалилась

В самом начале обострения конфликта в ХАМАС отказывались от любых переговоров по заложникам.

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Переговоры Израиля, США и Катара с представителями ХАМАС об освобождении части заложников - 50 человек - провалились, заявили в The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. При этом переговоры об освобождении большего количества заложников «зашли в тупик».

«Аналитики говорят, что освобождение двух заложников в пятницу усилит давление как на Израиль, так и на ХАМАС с целью заставить их вести переговоры о дальнейших сделках», - говорится в публикации.

Если изначально ХАМАС отказывался от переговоров, но затем при посредничестве США и Катара начал обсуждать условия передачи заложников: прекращение огня, возобновление подачи воды в Газу и дополнительная гуманитарная помощь.

В ХАМАС в пятницу вечером добавили, что работают с посредниками в Египте, Катаре и других стран с целью освобождения заложников, по их словам, «находящихся под временным арестом». Уточняется, что Катар будет продолжать вести диалог с Израилем и ХАМАС с тем, чтобы освобождены были все заложники вне зависимости от национальности.

Накануне была подтверждена информация об освобождении двух женщин, взятых ХАМАС в заложницы в ходе атаки на кибуц Нахаль-Оз. Гражданок США встретили израильские военные и сотрудники сил безопасности на границе сектора Газа.