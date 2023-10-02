Дочь маршала Конева вспомнила, как гуляла с отцом по освобожденной Праге

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Дочь Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Ивана Конева Наталия в беседе со «Звездой» рассказала о «первых шагах», которые предприняла Прага, чтобы избавиться от воспоминаний об освободителе столицы Чехии. Именно войска под его руководством освободили город от гитлеровцев 9 мая 1945 года.

«Он любил этот город, он подвел меня к доске, которая была потом снята, и сказал: "Вот смотри, такая доска, такая мощная". Оказывается, эта вечность насчитывает не так много десятилетий. Она закончилась, как и закончились эти добрые наши отношения с Чехословакией. Но это был только первый шаг. Второй шаг тоже произошел - сняли памятник, поставленный по желанию пражан», - сказала она.

Сегодня в чешской столице начали снимать таблички с названием улицы маршала Конева, она переименована в улицу имени первого старосты района Жижков Карела Гартига.

Ранее Наталия Конева объяснила, почему ее отца лишили звания почетного гражданина Праги 9 мая, а до этого - почетного гражданина Берлина. Она отметила, что дата была выбрана неслучайно.