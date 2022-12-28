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Дочь Конева объяснила, почему отца лишили звания почетного гражданина Праги 9 мая

Андрей Аркадьев
10:50 28.12.2022
Наталия Конева подчеркнула, что дата была выбрана не случайно.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Власти Праги лишили советского маршала Ивана Конева звания почетного гражданина города специально 9 мая. А ранее такой же статус он утратил в Берлине. Подробнее об этих инициативах рассказала «Звезде» его дочь Наталия.

«Можно проследить, что эти обрушившиеся памятники, эти грамоты почетных граждан, которые отец получил, сегодня перестали быть таковыми. И памятниками, и грамотами. Потому что совсем недавно, 9 мая, конечно, дата была выбрана не случайно, отца лишили звания почетного гражданина Праги, а до этого, как я уже сказала, почетного гражданина Берлина. Вот не знаю, что еще с Краковом, потому что он был и почетным гражданином Кракова, который он просто спас от разрушения», - напомнила она.

Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев удостоен статуса почетного гражданина Праги 6 июня 1945 года в связи с тем, что именно войска под его руководством освободили город от гитлеровцев 9 мая 1945 года.

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