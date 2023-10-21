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Politico: оскорбление Тимошенко сформировало антиукраинскую позицию Фицо

Ян Брацкий
08:46 21.10.2023
Во время визита на Украину в 2009 году, Роберт Фицо подвергся резкой критике за пророссийскую позицию.
Politico: оскорбление Тимошенко сформировало антиукраинскую позицию Фицо
© Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, Global Look Press
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Позиция премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который выступает против многих проукраинских инициатив, может быть связана с холодным приемом во время визита в Киев в 2009 году.

Издание Politico вспомнило, как словацкий премьер три часа ожидал встречи с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко, после чего она отчитала Фицо за «пророссийскую позицию» на глазах многочисленных журналистов. Уточняется, что это разгневало европейского гостя, пишет RT.

Ранее стало известно, что временное правительство Словакии прекратило поставки оружия на Украину. Подобное решение администрации страны связано с тем, что политические партии, которые после выборов будут формировать коалиционное правительство, выступают против продолжения поддержки Киева.

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