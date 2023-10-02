Как утверждается, данные об этом содержатся в секретной версии документа «Всеобщая стратегия страны».

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Согласно конфиденциальной информации, у Вашингтона на Украине есть разные цели, в частности, речь идет о насаждении протоколов НАТО в рядах украинской армии и приватизации банков, передает Politico, ссылаясь на документ.

Как утверждается, еще одной задачей Штатов, в частности, является помощь украинским общеобразовательным учреждениям в обучении школьников английскому языку.

«Конфиденциальная версия документа “Всеобщая стратегия страны” в три раза больше и содержит намного больше деталей о целях США на Украине», - приводит RT выдержку из материала.

Относительно принятия ВСУ протоколов Североатлантического альянса было добавлено, что формат и содержание военной документации должно отражать терминологию НАТО.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе со «Звездой» рассказал, в каком случае США откажутся от Украины.