Politico: США собираются внедрить протоколы НАТО в украинскую армию
Согласно конфиденциальной информации, у Вашингтона на Украине есть разные цели, в частности, речь идет о насаждении протоколов НАТО в рядах украинской армии и приватизации банков, передает Politico, ссылаясь на документ.
Как утверждается, еще одной задачей Штатов, в частности, является помощь украинским общеобразовательным учреждениям в обучении школьников английскому языку.
«Конфиденциальная версия документа “Всеобщая стратегия страны” в три раза больше и содержит намного больше деталей о целях США на Украине», - приводит RT выдержку из материала.
Относительно принятия ВСУ протоколов Североатлантического альянса было добавлено, что формат и содержание военной документации должно отражать терминологию НАТО.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе со «Звездой» рассказал, в каком случае США откажутся от Украины.