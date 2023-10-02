Росфинмониторинг внес Коломойского* в реестр террористов и экстремистов

В реестр также попали экс-глава МВД Украины Арсен Аваков*, политик Олег Ляшко* и командир «Азова»** Андрей Билецкий*.

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Росфинмониторинг внес украинского олигарха и политического деятеля Игоря Коломойского* в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом появилась сегодня на официальном сайте ведомства.

«Коломойский Игорь Валерьевич*, 13.02.1963 г. р. Город Днепропетровск Украинской ССР», - отмечается в реестре Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ.

Также в реестр попали бывший глава МВД Украины Арсен Аваков*, украинский политик Олег Ляшко* и командир «Азова»** Андрей Билецкий*.

Напомним, ранее на Украине Игорю Коломойскому* предъявили обвинения в завладении 9,2 миллиарда гривен «Приватбанка», собственником которого он был. Миллиардер отправлен судом под арест.

* Физические лица, включенные в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.