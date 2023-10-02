В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Росфинмониторинг внес Коломойского* в реестр террористов и экстремистов

Сергей Лебедев
17:54 02.10.2023
В реестр также попали экс-глава МВД Украины Арсен Аваков*, политик Олег Ляшко* и командир «Азова»** Андрей Билецкий*.
Росфинмониторинг внес Коломойского* в реестр террористов и экстремистов
© Фото: Михаил Маркив, РИА Новости
Читайте нас на:

Росфинмониторинг внес украинского олигарха и политического деятеля Игоря Коломойского* в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом появилась сегодня на официальном сайте ведомства.

«Коломойский Игорь Валерьевич*, 13.02.1963 г. р. Город Днепропетровск Украинской ССР», - отмечается в реестре Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ.

Также в реестр попали бывший глава МВД Украины Арсен Аваков*, украинский политик Олег Ляшко* и командир «Азова»** Андрей Билецкий*.

Напомним, ранее на Украине Игорю Коломойскому* предъявили обвинения в завладении 9,2 миллиарда гривен «Приватбанка», собственником которого он был. Миллиардер отправлен судом под арест.

* Физические лица, включенные в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:54 В стране и мире
Росфинмониторинг внес Коломойского* в реестр террористов и экстремистов
16:23 В стране и мире
Одесситы не поддержали переименование площади Льва Толстого
15:51 В стране и мире
Захарова высмеяла заявление Бербок о расширении ЕС от Лиссабона до Луганска
15:42 В стране и мире
Мошенники списали у москвички более 2,6 млн рублей с помощью одного сообщения
15:08 В стране и мире
СК допрашивает мэра Тулуна Кариха по делу о переселении граждан
Популярное
Видео
В Крыму выплывший из моря кабан распугал людей на пляже
Видео
Пленный украинец Дорош рассказал, что в ВСУ любят «бухнуть»
В Минцифры рассказали, для кого будет обязательна двухфакторка на «Госуслугах»
В Госдуме объяснили, в каких случаях дачники могут не платить налог на баню
CBC: нацист Хунка и его семья скрывают лица после скандала в Канаде
Экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ и спецслужбах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.