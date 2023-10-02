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Синоптик Цыганков: на следующей неделе в Москву может прийти бабье лето

Сергей Лебедев
17:28 02.10.2023
При этом в предстоящие выходные ожидается сильное похолодание.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Alexander Legky, Global Look Press
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К концу недели в Москве начнет потихоньку снижаться температура воздуха. В ночь с субботы на воскресенье столбики термометра могут опуститься до отметки -2 градуса по Цельсию. Также невысокой будет и дневная температура. Воздух прогреется до +14...+16 градусов. Об этом в беседе со «Звездой» заявил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Он отметил, что после похолодания в предстоящие выходные может прийти бабье лето. Но пока же официальный прогноз заканчивается на «плохих» выходных.

«На следующей неделе посмотрим. Но надежда есть», - отметил Анатолий Цыганков.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра России, метеоролог Роман Вильфанд в интервью «Звезде» предупредил москвичей о заморозках в начале октября. По его словам, с предстоящей пятницы в столице стоит ждать настоящую осень.

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