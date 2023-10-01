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Вильфанд предупредил москвичей о заморозках в начале октября

Никита Черненко
17:49 01.10.2023
Температура воздуха в первые дни октября в Москве будет выше нормы, но со второй половины недели есть шанс, что включат отопительный сезон.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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Научный руководитель Гидрометцентра, метеоролог Роман Вильфанд в интервью «Звезде» рассказал, какой погоды ждать москвичам от октября и стоит ли готовиться к заморозкам.

Метеоролог сообщил, что первые три дня первой недели октября будут теплее, чем обычно: пусть сентябрьское солнце уже не проявит себя, но воздух будет еще теплый.

«В течение первой половины следующей недели погода будет теплой в октябрьском исполнении. Первые два дня температура будет на четыре градуса выше климатической нормы, а в среду - на все шесть, погода будет достигать 18-20 градусов», - дал прогноз представитель Гидрометцентра.

Однако затем в столицу придет очень глубокий циклон, который принесет похолодание, и если в четверг погода сохранит остатки тепла, то с пятницы стоит ждать настоящую осень.  

«В конце недели вероятность того, что температура ночью понизится до нулевой отметки очень большая. Дневные температуры тоже не будут высокими: 8-10 градусов», - заявил Вильфанд.

На вопрос о возможности выпадения снега эксперт отметил, что если снег и будет, то точно не осядет стойким покровом. Он также подчеркнул, что давление будет недостаточно низкое, поэтому существенных осадков не ожидается.

«Вероятность снега не очень большая. Возможно на воздухе можно будет разглядеть пару снежинок, но это не повлияет на работу ни строителей, ни транспортников, ни ЖКХ», - подытожил Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд также рассказал, почему осенью наступает барическая депрессия и почему она так сильно влияет на настроение людей.  

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