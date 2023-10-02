Вдова Алексея Балабанова показала редкие фотоснимки с Бодровым-младшим

Надежда Васильева опубликовала фотографии со съемок «Брата-2», на которых запечатлены актеры и съемочная группа кинофильма.

© Фото: vasilieva_balabanova, Telegram

Вдова советского и российского кинорежиссера, сценариста и продюсера Алексея Балабанова Надежда Васильева опубликовала в своем Telegram-канале ретрофотографии со съемок кинофильма «Брат-2».

На снимках запечатлены съемочная группа и актеры, в том числе Сергей Бодров-младший, в память о котором на прошлой неделе появился знак в «Галерее звезд» у подножия Останкинской телебашни. Напомним, историко-познавательный комплекс был открыт по инициативе президента медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова в ноябре прошлого года.

К настоящему моменту галерея уже насчитывает 20 звезд, которые посвящены Владиславу Листьеву, Виктору Балашову, Эдуарду Сагалаеву, Анатолию Лысенко и другим легендам отечественного телевидения. В будущем планируется установить около 100 памятных знаков.

Москвичи и гости столицы могут познакомиться с историей советского и российского телевидения и узнать подробную информацию о каждой персоне, отсканировав QR-код, который есть возле каждой звезды.