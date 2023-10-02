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Экс-морпех ВС США заявил, что РФ уничтожила подготовленных НАТО бойцов ВСУ

Андрей Аркадьев
16:37 02.10.2023
США и НАТО готовили украинских военных с 2014 года по 2022 год, но они были ликвидированы в начале СВО.
Экс-морпех ВС США заявил, что РФ уничтожила подготовленных НАТО бойцов ВСУ
© Фото: Larissa Schwedes, dpa, Global Look Press
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Украинская сторона потеряла квалифицированных бойцов, которые проходили подготовку под руководством специалистов из США и стран НАТО. Об этом заявил бывший американский морской пехотинец Брайан Берлетик, пишет Радио Sputnik со ссылкой на YouTube-канал The New Atlas.

«Профессиональные военные, которых США и НАТО готовили на Украине с 2014 года по 2022-й, были ликвидированы Россией с начала спецоперации», - заявил он.

По мнению Берлетика, безвозвратные потери украинской армии в зоне боевых действий могут достигать 90%. Как считает экс-морпех, сейчас в рядах украинской армии воюют преимущественно плохо подготовленные кадры.

Между тем глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс одобрил удары ракетами Storm Shadow по ВС РФ и потребовал поддерживать Киев и дальше.

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