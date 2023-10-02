Экс-морпех ВС США заявил, что РФ уничтожила подготовленных НАТО бойцов ВСУ
Украинская сторона потеряла квалифицированных бойцов, которые проходили подготовку под руководством специалистов из США и стран НАТО. Об этом заявил бывший американский морской пехотинец Брайан Берлетик, пишет Радио Sputnik со ссылкой на YouTube-канал The New Atlas.
«Профессиональные военные, которых США и НАТО готовили на Украине с 2014 года по 2022-й, были ликвидированы Россией с начала спецоперации», - заявил он.
По мнению Берлетика, безвозвратные потери украинской армии в зоне боевых действий могут достигать 90%. Как считает экс-морпех, сейчас в рядах украинской армии воюют преимущественно плохо подготовленные кадры.
Между тем глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс одобрил удары ракетами Storm Shadow по ВС РФ и потребовал поддерживать Киев и дальше.