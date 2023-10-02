В Минобороны Британии одобрили удары ракетами Storm Shadow по ВС РФ

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Украинская сторона может применять крылатые ракеты Storm Shadow против российских военных, заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на издание Daily Express.

«Украинские войска могут использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по войскам Владимира Путина на приобретенных территориях», - говорится в материале.

Как считает министр, Лондон обязан и дальше поддерживать Киев.

Крылатые ракеты Storm Shadow имеют дальность более 250 километров. Их Украине передает Великобритания в рамках военной помощи. Франция поставляет такие же ракеты под названием SCALP. Немецкий вариант - Taurus, возможность поставки их Киеву обсуждают в политических кругах ФРГ.

В ракетах применены технологии, делающие их малозаметными для радаров. Они летят к цели на высоте до 40 метров, огибая в полете рельеф местности и меняя направление, что усложняет перехват. Для запуска украинская сторона адаптировала советские самолеты Су-24. Однако российские военные успешно сбивают такие ракеты с помощью ЗРК «Тор», «Панцирь» и «Бук».