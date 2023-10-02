В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минобороны Британии одобрили удары ракетами Storm Shadow по ВС РФ

Андрей Аркадьев
13:52 02.10.2023
По словам британского министра обороны Гранта Шэппса, Лондон обязан продолжать поддерживать Киев.
В Минобороны Британии одобрили удары ракетами Storm Shadow по ВС РФ
© Фото: Rept0n1x, CC BY-SA 3.0 , Wikimedia
Читайте нас на:

Украинская сторона может применять крылатые ракеты Storm Shadow против российских военных, заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на издание Daily Express.

«Украинские войска могут использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по войскам Владимира Путина на приобретенных территориях», - говорится в материале.

Как считает министр, Лондон обязан и дальше поддерживать Киев.

Крылатые ракеты Storm Shadow имеют дальность более 250 километров. Их Украине передает Великобритания в рамках военной помощи. Франция поставляет такие же ракеты под названием SCALP. Немецкий вариант - Taurus, возможность поставки их Киеву обсуждают в политических кругах ФРГ.

В ракетах применены технологии, делающие их малозаметными для радаров. Они летят к цели на высоте до 40 метров, огибая в полете рельеф местности и меняя направление, что усложняет перехват. Для запуска украинская сторона адаптировала советские самолеты Су-24. Однако российские военные успешно сбивают такие ракеты с помощью ЗРК «Тор», «Панцирь» и «Бук».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:08 В стране и мире
СК допрашивает мэра Тулуна Кариха по делу о переселении граждан
14:02 В стране и мире
Нобелевку по медицине присудили разработчикам вакцин от COVID-19
13:45 В стране и мире
Песков объяснил, как РФ должна ответить на запреты стран ЕС для российских авто
11:56 В стране и мире
Молдавия отказалась закупать газ у «Газпрома»
10:36 В стране и мире
FT: раненые солдаты ВСУ заражены устойчивыми к антибиотикам инфекциями
Популярное
Видео
Пленный украинец Дорош рассказал, что в ВСУ любят «бухнуть»
В Минцифры рассказали, для кого будет обязательна двухфакторка на «Госуслугах»
В Госдуме объяснили, в каких случаях дачники могут не платить налог на баню
CBC: нацист Хунка и его семья скрывают лица после скандала в Канаде
Экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ и спецслужбах
Видео
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказала об украинских нацистских группировках
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.