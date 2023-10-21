ЦАХАЛ нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Согласно заявлению израильских ВС, был нанесен удар по посту «Хезболлы», на котором действовала террористическая ячейка.

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Армия обороны Израиля нанесла удар по посту военизированной ливанской организации «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщили в ЦАХАЛ.

«Недавно ЦАХАЛ нанес удар по посту "Хезболлы", на котором действовала террористическая ячейка», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале израильских ВС.

Уточняется, что до этого израильские военные перехватили цель, которая направлялась в воздушное пространство еврейского государства с территории Ливана. В ЦАХАЛ отметили, что никакого проникновения в воздушное пространство страны допущено не было.

Накануне днем Армия обороны Израиля атаковала позиции «Хезболлы». В ЦАХАЛ сообщили, что в результате авиаудара были уничтожены трое бойцов ливанского движения.