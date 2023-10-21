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Операторы БПЛА показали, как проходят подготовку в тыловом районе зоны СВО

05:37 21.10.2023
Операторы беспилотников изучают аспекты ведения воздушной разведки и доразведки целей, сопровождения колонн, штурмовых групп, а также корректировки огня артиллерии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие разведывательных и штурмовых подразделений группировки войск «Центр» продолжают совершенствовать навыки управления разведывательными БПЛА и дронами-камикадзе в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции. Кадры практических занятий опубликовало Министерство обороны России.

В ходе тренировок опытные инструкторы, которые имеют боевой опыт, передают навыки использования различных видов беспилотников личному составу. В процессе обучения бойцы проходят подготовку на компьютерном тренажере, используя очки виртуальной реальности. Военнослужащие допускаются к управлению настоящим дроном только после сдачи зачета.

Операторы беспилотных летательных аппаратов изучают ведение воздушной разведки и доразведки целей, сопровождение колонн, штурмовых групп, а также корректировку огня артиллерии. Операторы ударных дронов в свою очередь овладевают взрывным делом, изготовлением самодельных взрывных устройств.

По словам инструкторов, особые требования предъявляются к здоровью кандидатов ударных дронов: претенденты должны обладать абсолютным зрением, безупречной работой вестибулярного аппарата и повышенной концентрацией.

«Важна техническая подготовка, важны желание и понимание того, что это очень большая ответственность. не все ребята выдерживают полеты в очках. Долгое время приходится привыкать. Те, кто не может долгое время находиться в очках, они у нас переходят во второй номер - это инженеры, которые собирают боеприпас для пилота», - рассказал инструктор с позывным «Здравствуй».

Ранее «Звезда» рассказала, как проходит подготовка операторов беспилотников на полигоне в Донбассе. Здесь бойцы оттачивают точность сброса боеприпасов с учетом рельефа местности и погодных условий. Управлять легким дроном при сильном ветре крайне непросто, а сбросить точно в цель ВОГ весом всего в 100 граммов кажется и вовсе невыполнимой задачей. Однако для опытного оператора ветер не помеха.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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