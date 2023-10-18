«Изменилась кардинально»: как проходит подготовка бойцов на полигоне в Донбассе

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В реальных боевых условиях вести стрельбу из ручного гранатомета стоя практически невозможно, поэтому на полигоне бойцы учатся поражать технику противника из положения сидя и лежа. Когда противник ведет огонь на подавление, голову даже из окопа поднять не просто, не говоря уже о прицельном огне, и здесь инструкторы с богатейшим опытом полевой работы учат бойцов противодействовать врагу в любых, даже самых сложных ситуациях.

«Стараемся преподавать именно с учетом боевого опыта, который получили. Учим бойцов подготавливать заранее свои позиции, по которым они будут передвигаться», - сказал инструктор на рубеже стрельбы из гранатомета с позывным «Капкан».

Штурм позиций под прикрытием пулемета - задание со «звездочкой». Даже на учебном полигоне идти вперед, когда за спиной работает пулемет, нелегко. В первую очередь, психологически, но именно в таких условиях придется работать на передовой под огнем противника, и каждый боец должен быть к этому готов. В корне меняются сами методики подготовки.

«Подготовка изменилась кардинально с учетом боевого опыта. Применяется совсем уже другая тактика, другое применение вооружения, военной техники. Радиоэлектронная борьба начинает совсем по-другому работать», - рассказал инструктор по боевой подготовке с позывным «Кремль».

Роль беспилотников в зоне проведения специальной военной операции трудно переоценить, однако, чтобы достичь высокой эффективности применения БПЛА, операторы так же, как и стрелки, должны постоянно практиковаться.

Еще один - теперь обязательный элемент боевой подготовки - тренировка расчетов БПЛА. Здесь оттачивают точность сброса боеприпасов с учетом рельефа местности и погодных условий. Управлять легким беспилотником при сильном степном ветре непросто, а сбросить точно в цель ВОГ весом всего в 100 граммов кажется и вовсе невыполнимой задачей. Однако для опытного оператора ветер не помеха.

Рядом с операторами дронов точность стрельбы из ПЗРК «Игла» отрабатывают десантники. Воздух над полигоном гудит от пуль и снарядов, которых здесь достаточно, и их не жалеют, как впрочем и сил обучаемых.