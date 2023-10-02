Экс-главу свердловского ГУВД Воротникова похоронят с воинскими почестями

В пресс-службе свердловского главка МВД заявили, что Владимира Воротникова проводят с оркестром и под троекратный оружейный салют.

© Фото: ГУ МВД РФ по Свердловской области

Церемония прощания с бывшим главой ГУВД по Свердловской области генерал-лейтенантом Владимиром Воротниковым пройдет в среду, 4 октября, в Храме-памятнике на Крови в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«После гражданской панихиды и церемонии отпевания траурный кортеж проследует на Широкореченское кладбище Екатеринбурга, где состоятся похороны», - передает сообщение издание URA.RU.

Отмечается, что прославленного офицера проводят со всеми воинскими почестями, с оркестром и под троекратный оружейный салют.

Владимир Воротников скончался 1 октября от перенесенного инсульта на 74-м году жизни. Его дважды назначали на должность руководителя областного УВД. Кроме того, Воротников был почетным консулом Монголии в Екатеринбурге.

На прошлой неделе стало известно, что в возрасте 88 лет умер бывший глава Министерства экономики России (1994-1997) Евгений Ясин. В конце августа экс-министра госпитализировали в тяжелом состоянии, он находился в реанимации.