МО РФ показало, как «Солнцепеки» выжигают позиции ВСУ в зоне спецоперации
Живая сила и техника ВСУ была уничтожена в лесистой местности, уточняет Минобороны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» выжгли позиции украинских боевиков в зоне военной операции по защите Донбасса. Кадры ударов публикует Министерство обороны РФ.
В описании к видео сказано, что наши военные уничтожили живую силу и технику противника в лесистой местности.
Ранее оборонное ведомство обнародовало кадры с уничтожением бронетехники ВСУ в районе Урожайного.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.