В стране и мире МО РФ показало, как «Солнцепеки» выжигают позиции ВСУ в зоне спецоперации Живая сила и техника ВСУ была уничтожена в лесистой местности, уточняет Минобороны. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» выжгли позиции украинских боевиков в зоне военной операции по защите Донбасса. Кадры ударов публикует Министерство обороны РФ. В описании к видео сказано, что наши военные уничтожили живую силу и технику противника в лесистой местности. Ранее оборонное ведомство обнародовало кадры с уничтожением бронетехники ВСУ в районе Урожайного. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика