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Врач Яковлев объяснил, как у бойцов ВСУ могли возникнуть «неубиваемые» инфекции

Анна Назайкина
14:53 02.10.2023
Медик выделил три причины появления инфекций, не поддающихся антибиотикам.
Врач Яковлев объяснил, как у бойцов ВСУ могли возникнуть «неубиваемые» инфекции
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского Университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлевв беседе со «Звездой» объяснил, почему может появиться устойчивость к антибиотикам.

Ранее издание Financial Times сообщало, что врачи обнаружили у раненых украинских военных инфекции, с которыми не справляются антибиотики - речь шла о шести бактериях.

По словам эксперта, есть несколько причин антибиотикорезистентности - такое явление является закономерным исходом действий человека.

Врач выделил три причины - бесконтрольное самолечение, применение таких препаратов в борьбе с COVID-19, а также использование антибиотиков в сельском хозяйстве.

Медик отметил, что во время пандемии многие люди лечились от коронавирусной инфекции антибиотиками, хотя это является «безумием», ведь такие препараты не действуют на вирусы.

Кроме того, Яковлев объяснил, что огромное количество антибиотиков используют в сельском хозяйстве - десятками тонн скармливают животным, чтобы они быстрее росли, что также впоследствии вызывает резистентность к антибиотикам.

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