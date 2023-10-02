В стране и мире В стране и мире В стране и мире

FT: раненые солдаты ВСУ заражены устойчивыми к антибиотикам инфекциями

Владимир Рубанов
10:36 02.10.2023
С 2014 года число устойчивых к лекарствам инфекций в Западной Европе растет, и значительная часть зараженных приходится на украинцев.
FT: раненые солдаты ВСУ заражены устойчивыми к антибиотикам инфекциями
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Медики военного госпиталя США в Германии обнаружили у раненого украинского солдата инфекцию, которая оказалась устойчивой почти ко всем доступным антибиотикам. Об этом пишет Financial Times. Последствия украинского конфликта для здоровья распространились далеко за пределы страны, сообщает издание.

С 2014 года число устойчивых к лекарствам инфекций в Западной Европе растет, и значительная часть зараженных приходится на украинцев. В последние месяцы, когда эвакуированные военные и гражданские лица были госпитализированы на лечение в другие страны Европы, произошел дальнейший рост числа таких инфекций, пишет RT.

Некоторые из инфекций, судя по всему, были приобретены во время пребывания в перегруженных больничных системах Украины. Другие были переданы совсем недавно в странах, принимающих сотни тысяч беженцев.

Ранее пленный украинец рассказал, что иностранные инструкторы недостаточно хорошо обучали солдат ВСУ и вместо этого «весь день пили чай и какао».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:20 В стране и мире
Politico: Конгресс США может рассмотреть вопрос помощи Украине 2 октября
08:55 В стране и мире
Видео
Трое детей погибли при обрушении церкви во время крещений в Мексике
08:02 В стране и мире
Украина может получить улучшенный Bayraktar TB-2 «Знаменоносный рейдер»
07:38 В стране и мире
Newsweek: Германия заплатит «страшную цену» за антироссийскую политику
05:01 В стране и мире
Трамп пообещал вывести войска США из ряда стран в случае победы на выборах
Популярное
В Минцифры рассказали, для кого будет обязательна двухфакторка на «Госуслугах»
В Госдуме объяснили, в каких случаях дачники могут не платить налог на баню
CBC: нацист Хунка и его семья скрывают лица после скандала в Канаде
Экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ и спецслужбах
Видео
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказала об украинских нацистских группировках
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.