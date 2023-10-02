С 2014 года число устойчивых к лекарствам инфекций в Западной Европе растет, и значительная часть зараженных приходится на украинцев.

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Медики военного госпиталя США в Германии обнаружили у раненого украинского солдата инфекцию, которая оказалась устойчивой почти ко всем доступным антибиотикам. Об этом пишет Financial Times. Последствия украинского конфликта для здоровья распространились далеко за пределы страны, сообщает издание.

С 2014 года число устойчивых к лекарствам инфекций в Западной Европе растет, и значительная часть зараженных приходится на украинцев. В последние месяцы, когда эвакуированные военные и гражданские лица были госпитализированы на лечение в другие страны Европы, произошел дальнейший рост числа таких инфекций, пишет RT.

Некоторые из инфекций, судя по всему, были приобретены во время пребывания в перегруженных больничных системах Украины. Другие были переданы совсем недавно в странах, принимающих сотни тысяч беженцев.

Ранее пленный украинец рассказал, что иностранные инструкторы недостаточно хорошо обучали солдат ВСУ и вместо этого «весь день пили чай и какао».