Водитель попавшего в ДТП в Щелково автобуса мог потерять сознание

Надежда Габышева попала в больницу с переломом левой руки после аварии.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Учительница Надежда Габышева попала в больницу с переломом левой руки после ДТП со школьным автобусом в подмосковном Щелково. По ее словам, авария могла случиться из-за того, что водитель потерял сознание, сообщает «360».

Педагог рассказала, что водитель сидел в странной позе с головой «немного набок», когда пассажиры поняли, что автобус едет в столб. Все произошло очень быстро. После столкновения женщину выбросило из салона, стали выбегать дети.

Пострадавшим помогали мужчины, которые пришли очень быстро, предположительно, из близлежащих домов. Школьников доставали через проем, из которого вылетело лобовое стекло, и через дверь и эвакуировали на безопасное расстояние.

Дети кричали, плакали, но, кроме учительницы, никто не пострадал. В автобусе ехали ученики и учителя гимназии, рассказала Габышева.

В Щелково 2 октября опрокинулся школьный автобус с 30 детьми. В салоне также находились шесть учителей и водитель. По словам очевидца, алкотест, который прошел водитель, показал отрицательный результат. Правоохранительные органы Подмосковья проводят проверку.