В Щелково опрокинулся школьный автобус с 30 детьми
В Подмосковье автобус с детьми опрокинулся на шоссе, об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел. Кроме того, ведомство опубликовало фотографии с места происшествия.
Как уточняется, дорожно-транспортное происшествие произошло в Щелковском городском округе.
В салоне автобуса в момент ДТП находились 30 детей, шесть учителей и водитель. Предварительно, транспортное средство съехало на обочину, после чего опрокинулось, сообщает «360».
Как сообщили в Следственном комитете, никто из школьников не пострадал, медпомощь потребовалась одному взрослому пассажиру и водителю автобуса.
В настоящий момент на месте случившегося работают правоохранители, выясняются обстоятельства и причины аварии.
В августе в Пермском крае школьный автобус съехал в кювет, тогда сообщалось о 15 пострадавших детях.