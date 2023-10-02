В Щелково опрокинулся школьный автобус с 30 детьми

Предварительно, никто из детей не пострадал.

© Видео: gsuskmosobl, Telegram © Фото: mediamvd, Telegram

В Подмосковье автобус с детьми опрокинулся на шоссе, об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел. Кроме того, ведомство опубликовало фотографии с места происшествия.

Как уточняется, дорожно-транспортное происшествие произошло в Щелковском городском округе.

В салоне автобуса в момент ДТП находились 30 детей, шесть учителей и водитель. Предварительно, транспортное средство съехало на обочину, после чего опрокинулось, сообщает «360».

Как сообщили в Следственном комитете, никто из школьников не пострадал, медпомощь потребовалась одному взрослому пассажиру и водителю автобуса.

В настоящий момент на месте случившегося работают правоохранители, выясняются обстоятельства и причины аварии.

В августе в Пермском крае школьный автобус съехал в кювет, тогда сообщалось о 15 пострадавших детях.