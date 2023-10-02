МО РФ: уничтожены авиационные средства поражения на аэродроме Долгинцево

Кроме того, в Запорожской области уничтожена станция постановки помех навигационным приемникам «Анклав».

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Российские военные уничтожили склады топлива и авиационные средства поражения противника на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также ведомство сообщило об уничтожении станции постановки помех навигационным приемникам «Анклав» в районе Преображенки в Запорожской области.

Кроме того, российские военные отразили три атаки штурмовых групп противника на Донецком направлении. Санитарные и безвозвратные потери украинской стороны составили до 180 человек за сутки. Помимо живой силы, у противника на данном направлении есть потери в военной технике. Уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Ранее в Минобороны сообщили о срыве ротации бригады ВСУ на Купянском направлении. В ходе контрбатарейной борьбы противник понес потери в военной технике на данном направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.