Армия Российская артиллерия сорвала ротацию бригады ВСУ на Купянском направлении Противник попытался провести ротацию на передовых позициях в районе Степовой Новоселовки. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские артиллеристы сорвали ротацию бригады ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. «Противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 32-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Степовой Новоселовки. Огнем артиллерии мотострелкового полка ротация сорвана», — сказал он. В ходе контрбатарейной борьбы противник понес потери в военной технике, добавил начальник пресс-центра. Российские артиллеристы уничтожили САУ «Гвоздика», буксируемую гаубицу «Мста-Б» и американскую буксируемую гаубицу М-777. Помимо военной техники, украинская сторона понесла потери в личном составе, добавил Зыбинский. Сегодня Минобороны сообщило о разгроме бронетехники ВСУ в районе Урожайного и предоставило кадры с последствиями ударов. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика