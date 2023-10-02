Российская артиллерия сорвала ротацию бригады ВСУ на Купянском направлении
Российские артиллеристы сорвали ротацию бригады ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.
«Противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 32-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Степовой Новоселовки. Огнем артиллерии мотострелкового полка ротация сорвана», — сказал он.
В ходе контрбатарейной борьбы противник понес потери в военной технике, добавил начальник пресс-центра. Российские артиллеристы уничтожили САУ «Гвоздика», буксируемую гаубицу «Мста-Б» и американскую буксируемую гаубицу М-777. Помимо военной техники, украинская сторона понесла потери в личном составе, добавил Зыбинский.
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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.