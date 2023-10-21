В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Число внутренне перемещенных лиц в секторе Газа выросло до 1,4 млн человек

Максим Крюков
03:51 21.10.2023
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в начале недели количество людей, вынужденно покинувших свои дома, составляло порядка 1 млн человек.
Число внутренне перемещенных лиц в секторе Газа выросло до 1,4 млн человек
© Фото: IMAGO Mohammed Nasser apaimage Global Look Press
Читайте нас на:

Количество внутренне перемещенных лиц (люди, которые покинули свои дома, спасаясь от грозящей опасности, или по принуждению) в секторе Газа увеличилось до 1,4 миллиона человек. Об этом сообщило Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В начале этой недели управление заявляло, что число людей, вынужденно покинувших свои домовладения, составляло порядка одного миллиона человек.

«В Газе насчитывается 1,4 млн внутренне перемещенных лиц», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте органа ООН.

Отмечается, что в настоящее время более 544 тысяч гражданских лиц были размещены в 147 временных убежищах Ближневосточного агентства всемирной организации, при этом условия их жизни постоянно ухудшаются.

Согласно заявлению УКГВ, полная блокада анклава продолжается уже десятый день подряд. Контрольно-пропускные пункты «Рафах», «Керем-Шалом» и «Эрез» остаются закрытыми, что не дает возможности поставлять гуманитарные грузы, включая продовольствие, воду, медикаменты и топливо».

Также приводятся данные Министерства жилищного строительства Газы. Уточняется, что как минимум 30 процентов всех жилых строений в анклаве были разрушены или повреждены с начала палестино-израильского конфликта.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и ХАМАС к двухнедельному гуманитарному перемирию. Он подчеркнул, что требуется срочная доставка помощи и продовольствия в сектор Газа.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:54 В стране и мире
Мишустин отменил соглашение с Финляндией о приграничном сотрудничестве
20:45 В стране и мире
Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына
18:39 В стране и мире
Mash: причиной смерти Анфисы Резцовой могла стать остановка сердца
17:40 В стране и мире
Песков прокомментировал идею закрыть Балтику для РФ из-за ЧП с Вalticconnector
17:25 В стране и мире
Московская биржа поставила юань впереди доллара и евро
Популярное
Видео
Белоусов разделил бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»
Видео
В Россию из Сербии экстрадировали ненастоящего стоматолога
Дуда назвал свиньями голосовавших в советские времена поляков
112: спор из-за продажи дома мог стать причиной убийства сына и тещи Намина
Видео
Путин предложил США забрать ATACMS и сесть за блины, если РФ проиграла конфликт
Видео
Сотрудница УК в Щелкове переехала девушку после встречи с возмущенными жильцами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.