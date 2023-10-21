Число внутренне перемещенных лиц в секторе Газа выросло до 1,4 млн человек

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в начале недели количество людей, вынужденно покинувших свои дома, составляло порядка 1 млн человек.

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Количество внутренне перемещенных лиц (люди, которые покинули свои дома, спасаясь от грозящей опасности, или по принуждению) в секторе Газа увеличилось до 1,4 миллиона человек. Об этом сообщило Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В начале этой недели управление заявляло, что число людей, вынужденно покинувших свои домовладения, составляло порядка одного миллиона человек.

«В Газе насчитывается 1,4 млн внутренне перемещенных лиц», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте органа ООН.

Отмечается, что в настоящее время более 544 тысяч гражданских лиц были размещены в 147 временных убежищах Ближневосточного агентства всемирной организации, при этом условия их жизни постоянно ухудшаются.

Согласно заявлению УКГВ, полная блокада анклава продолжается уже десятый день подряд. Контрольно-пропускные пункты «Рафах», «Керем-Шалом» и «Эрез» остаются закрытыми, что не дает возможности поставлять гуманитарные грузы, включая продовольствие, воду, медикаменты и топливо».

Также приводятся данные Министерства жилищного строительства Газы. Уточняется, что как минимум 30 процентов всех жилых строений в анклаве были разрушены или повреждены с начала палестино-израильского конфликта.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и ХАМАС к двухнедельному гуманитарному перемирию. Он подчеркнул, что требуется срочная доставка помощи и продовольствия в сектор Газа.