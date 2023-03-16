Удар ниже пояса: в США разгорается скандал вокруг фармкомпании Pfizer

На этапах исследований вакцины было доказано, что Pfizer может вызвать бесплодие у мужчин, однако это было скрыто.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В США разгорается новый скандал вокруг фармкомпании Pfizer. Появились данные исследования, которые показали, что их вакцина от коронавируса может привести к бесплодию. Об этом побочном эффекте разработчики знали. Но скрывали. А чтобы вакцина попала на рынок, фармгигант использовал все свое влияние и раздавал взятки. В схеме могут быть замешаны люди на высоких постах, в том числе и в руководстве Евросоюза.

Америка в шоке: один из главных фармацевтических гигантов страны Pfizer - а ведь этой компании фактически все Штаты доверяли свое здоровье - врала про испытания, скрывала побочные эффекты от своих лекарств, а еще и фактически подкупала правительство США. Племянник президента Джона Кеннеди адвокат Френсис Кеннеди раскрывает детали того, как топ-менеджеры компании разобрались с государственной комиссией, которая должна была следить за безопасностью вакцин.

«Трамп попросил меня войти в состав комиссии по безопасности вакцин. Когда эта новость стала известна, Pfizer выделила ему миллион долларов на инаугурационную вечеринку и назначила двух лоббистов Pfizer, Скотта Готтлиба и Алекса Азара, в руководство Министерства здравоохранения. Они распустили комиссию по безопасности вакцин, и Готтлиб продолжил работу в совете директоров Pfizer», - рассказал Кеннеди-младший.

Фактически работу компании государство контролировало очень слабо. Это доказывает исследование директора программы анализа документов Pfizer Эми Келли. Так, например, ей стало известно, что вакцины Pfizer бьют по-настоящему ниже пояса! У мужчин вакцина может вызывать бесплодие. Это было доказано на этапах исследований, но было скрыто!

«Как только началось исследование, было зафиксировано, что произошло серьезное снижение концентрации и подвижности сперматозоидов. Этот показатель был около 22%. Спустя пять-шесть месяцев наблюдений пороговое значение было все еще очень низким. Потом они остановили исследование, и мы до сих пор не знаем, когда происходит восстановление и происходит ли вообще», - рассказала директор программы анализа документов Pfizer Эми Келли.

На стадии исследований и активного лоббирования этой вакцины для скорейшего массового применения об этом никто не говорил. Американские фармацевты и лоббисты попросту «протащили» Pfizer через все административные барьеры, для того чтобы максимально быстро вывести вакцину на рынок. В российском Министерстве обороны неоднократно подчеркивали, что такая плотная работа с вирусами может стать основой для быстрого создания разного биологического оружия.

«По имеющейся информации, разработка вакцин данного типа проводилась на средства госбюджета США с 2017 года, и к моменту появления коммерчески доступных препаратов было понятно, что они могут вызывать развитие сопутствующих заболеваний и серьезные осложнения - такие как менингит, анафилактический шок, острый инфаркт миокарда, инсульт», - рассказал Игорь Кириллов.

При этом на начальном этапе пандемии коронавируса Америка попыталась навязать миру собственную вакцину, воспользовавшись авторитетом Всемирной организации здравоохранения. Значительную часть купил Евросоюз. И вопрос, который в Европе сейчас активно обсуждают - а какую роль в этом сыграла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен? Она до сих пор скрывает свои текстовые сообщения к генеральному директору Pfizer Альберту Бурло. А они могут пролить свет на сделки по закупке американской вакцины на миллиарды евро!

Подробнее о разгорающемся скандале вокруг Pfizer смотрите в материале Алексея Кошкина.