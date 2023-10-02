Российские артиллеристы разгромили бронетехнику ВСУ в районе Урожайного
Замаскированную бронетехнику ВСУ в лесополосе вскрыла разведка, и после уточнения места расположения операторами БПЛА по ней был нанесен удар артиллерии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские артиллеристы уничтожили бронетехнику ВСУ в районе Урожайного. Видео с последствиями удара показало Министерство обороны РФ.
Расположение техники противника выявили с помощью беспилотников, затем по ней нанесли удар. На кадрах объективного контроля видно, как после попаданий по целям происходит возгорание, а в воздух поднимаются клубы густого дыма.
Накануне ведомство отчиталось об уничтожении боевиков 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ под Белогоровкой и показало кадры с видеоподтверждением ударов.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.