Российские артиллеристы разгромили бронетехнику ВСУ в районе Урожайного

Замаскированную бронетехнику ВСУ в лесополосе вскрыла разведка, и после уточнения места расположения операторами БПЛА по ней был нанесен удар артиллерии.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские артиллеристы уничтожили бронетехнику ВСУ в районе Урожайного. Видео с последствиями удара показало Министерство обороны РФ.

Расположение техники противника выявили с помощью беспилотников, затем по ней нанесли удар. На кадрах объективного контроля видно, как после попаданий по целям происходит возгорание, а в воздух поднимаются клубы густого дыма.

Накануне ведомство отчиталось об уничтожении боевиков 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ под Белогоровкой и показало кадры с видеоподтверждением ударов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.