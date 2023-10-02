Маск: Трюдо пытается уничтожить свободу слова в Канаде

Комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям Канады обязала онлайн-платформы зарегистрироваться до 28 ноября 2023 года.

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Американский миллиардер Илон Маск уличил главу канадского правительства Джастина Трюдо в попытке уничтожить свободу слова. Так владелец социальной сети Х отреагировал на вступление в силу нового регулирования в отношении онлайн-платформ, предоставляющих стриминговые сервисы и услуги публикации подкастов.

«Трюдо пытается уничтожить свободу слова в Канаде. Позорно», - написал Маск в социальной сети Х.

В конце сентября Комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям Канады объявила о новых правилах, согласно которым онлайн-платформы с годовым доходом более 10 миллионов канадских долларов, обязаны регистрироваться до 28 ноября 2023 года.

В конце сентября Илон Маск прокомментировал в своей соцсети заявления Трюдо о том, что овации нацисту в парламенте страны являются российской пропагандой.