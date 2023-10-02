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Жителя Рубежного в ЛНР задержали по подозрению в шпионаже

Владимир Рубанов
13:20 02.10.2023
Задержанный сообщал украинским военным о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и российской армии.
© Видео: УФСБ России по Луганской Народной Республике. © Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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В Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины, который собирал для киевского режима военные сведения. Об этом сообщил «Лайф» со ссылкой на республиканское управление ФСБ России.

Задержан уроженец города Рубежное.  Как сообщается, им руководило некое лицо, действующее в интересах иностранной разведки. Задержанный сообщал о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и российской армии.

Задержанный дал признательные показания. Он рассказал, что передавал представителям Нацгвардии Украины информацию о передвижении военной техники, размещении систем ПВО в Сватовском и Кременском районе.

Следователи УФСБ России по ЛНР возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж».

Ранее сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Керчи по подозрению в госизмене. По заданию Главного управления МО Украины он снимал на видео перемещения российской военной техники.

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