Самоуничтожение раковых клеток: ученые из РФ создали новый препарат от онкологии

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Ученые из Казани и Санкт-Петербурга разработали лекарство, которое может стать самым эффективным в борьбе с онкологическими заболеваниями. Препарат запускает процесс самоуничтожения в раковых клетках. По словам медиков, данный метод в борьбе со смертельным заболеванием в десять раз менее токсичный, чем существующие и при всем этом эффективность препарата гораздо выше.

Десять лет лабораторных исследований ушли на то, чтобы получить специальную органическую молекулу. Она проникает в раковые клетки и запускает механизм самоуничтожения, не поражая при этом здоровые клетки организма.

«В любом синтезе много неизвестных факторов. Какая нужна температура, оптимальное время выдержки, как лучше очистить вещество. Поэтому любая методика требует некой модификации, чтобы получать более чистое вещество» - рассказывает студентка научно образовательного центра инфохимии ИТМО Злата Брушевич.

Именно в лаборатории инфохимии, которая принадлежит питербургскому университету информационных технологий, механики и оптики синтезируют новый препарат против рака.

За основу лекарства выбрали нетоксичные для организма малекулы каликсаренов – это соединение фенола и формальдегида. К ним, как на платформу или фундамент присоединили молекулы пирозола – они как раз и связываются с ДНК больной клетки.

Ученые сравнивают раковые клетки с сорняками. Если не удалить их вовремя, то они будут появляться снова и снова. В этом заключается опасность онкологии – по природе раковые клетки не умеют умирать сами. Именно поэтому основным методом лечения остается химиотерапия, после которой повреждаются не только злокачественные образования, но и абсолютно здоровые клетки организма.

В одной из лабораторий института препарат проверяют на токсичность. Это нужно для того, чтобы он поражал исключительно больные клетки.

Помимо ученых из Петербурга над созданием лекарства работают и их коллеги из института органической и физической химии в Казани. Там противораковые соединения проверяют на мутагенность.

Создание противоопухолевого вещества — это только первый этап проекта по борьбе с онкологией. В будущем ученые начнут думать над разработкой способа его доставки непосредственно в раковую клетку.