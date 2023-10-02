Боррель заявил, что проект бюджета США без пункта о помощи Киеву разочаровал ЕС

Он пообещал, что, несмотря на это, европейские страны будут увеличивать объем помощи Киеву.

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Проект финансирования работы правительства, поспешно принятый американскими властями, вызвал разочарование у Европейского союза, поскольку в этом проекте не прописано выделение средств на помощь киевскому режиму. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает испанское издание Pais.

«Мы удивлены решением, принятым в последний момент, о котором нам приходится очень сожалеть», - приводит выдержку из материала «360».

В тексте газеты утверждается, что Боррель надеется на, что это было «не последнее слово» Вашингтона, однако он отметил, что поддержка со стороны Брюсселя не зависит от США и даже от успехов украинской армии в боевых действиях.

Кроме того, он пообещал, что европейские страны будут наращивать объем помощи Киеву.

Напомним, ранее стало известно, что пункт о выделении Украине новых средств не вошел в закон о временном финансировании правительства. Однако, по данным Politico, этот вопрос может обсудить палата представителей США 2 октября.