Ансамбль песни и пляски ЦВО дал концерт для мотострелков в зоне спецоперации

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Коллектив ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступил перед военнослужащими мотострелкового подразделения в тыловом районе зоны специальной военной операции.

На заранее подготовленной полевой сцене артисты исполнили музыкальные композиции на серьезные темы, а также веселые энергичные песни. Основой концертной программы стали хиты отечественных рок-исполнителей и народные песни. Не обошлось и без игры на музыкальных инструментах, в том числе на скрипке, которая стала особо популярной и любимой среди военнослужащих.

«Концерты проходят ежедневно. Вечером поступает информация: во сколько, где, когда, и мы выезжаем. Первые песни, можно сказать, у нас раскачивающие, чтобы люди почувствовали себя расслабленно, потом мы начали петь песни зажигательные, чтобы люди немножко подвигались, похлопали, поулыбались. Я думаю, у нас это получилось», - рассказал музыкант фронтовой творческой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО Андрей Баталов.

По завершении выступления бойцы поблагодарили коллектив дружными аплодисментами и выразили уверенность в скорейшей победе.

Ранее в тыловом районе зоны СВО наградили регулярно выступающих в зоне спецоперации артистов ансамбля песни и пляски ЦВО. Военным артистам вручили ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль Жукова, а также ведомственные знаки отличия «За воинскую доблесть».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.