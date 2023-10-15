Армия Регулярно выступающим в зоне спецоперации артистам ЦВО вручили госнаграды Артисты фронтовой концертной бригады ЦВО часто проводят военно-полевые концерты в зоне активных боевых действий. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Артистам ансамбля песни и пляски ЦВО вручили государственные и ведомственные награды в тылу зоны спецоперации. Минобороны России опубликовало кадры церемонии награждения. Военным артистам были вручены ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль Жукова, а также ведомственные знаки отличия «За воинскую доблесть». Ансамбль регулярно проводит военно-полевые концерты в соединениях и воинских частях военного округа для российских бойцов. В их репертуар входят песни из советских кинофильмов, известные песни военных лет, инструментальные композиции, исполняемые на баяне, балалайке и скрипке. С начала СВО коллектив ансамбля провел более трехсот концертов в зоне конфликта. Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика