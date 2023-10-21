ВКС РФ поразили два подземных укрытия и один склад боеприпасов боевиков в Сирии

В ЦПВС сообщили о нанесении Воздушно-космическими силами РФ трех авиационных ударов по объектам незаконных вооруженных формирований в районах Дуайр-эль-Акрад и Кбана.

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Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли три авиаудара по объектам незаконных вооруженных формирований в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В целях предотвращения очередных вооруженных провокаций со стороны террористов, ВКС России нанесено три авиационных удара по трем объектам незаконных вооруженных формирований в районах Дуайр-эль-Акрад и Кбана», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Минобороны России.

Отмечается, что в результате удара были поражены два подземных укрытия боевиков и один подземный склад боеприпасов.

В ЦПВС также заявили, что авиация международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами продолжает создавать опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии.

В среду, 18 октября, Вадим Кулить сообщил, что в связи с непрекращающимися провокациями со стороны террористических группировок, действующих на территории Идлиба, ВКС России продолжили нанесение авиационных ударов по объектам незаконных вооруженных формирований. Отмечается, что российские военнослужащие уничтожили лагерь подготовки и склад боеприпасов террористов в сирийской провинции Идлиб.