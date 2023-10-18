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ВКС РФ уничтожили лагерь террористов в Сирии

Анна Ушакова
01:50 18.10.2023
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что ВКС России уничтожили лагерь подготовки и склад боеприпасов террористов в Сирии.
ВКС РФ уничтожили лагерь террористов в Сирии
© Фото: Global Look Press
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В сирийской провинции Идлиб Военно-космические силы России уничтожили лагерь подготовки и склад боеприпасов террористов. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон  в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Ввиду непрекращающихся провокаций со стороны террористических группировок, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, ВКС России продолжили нанесение авиационных ударов по объектам незаконных вооруженных формирований. В провинции Идлиб уничтожены лагерь подготовки боевиков в районе населенного пункта Шейх-Юсеф и склад боеприпасов террористов в районе населенного пункта Дара-Гарби» - сообщил Кулить.

Вчера в центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии сообщили, что террористические группировки в Идлибе  готовят нападение на мирное население, объекты гражданской инфраструктуры, а также на российских и сирийских военных.

В ЦПВС добавили, что за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали четыре обстрела позиций сирийских войск со стороны террористических группировок. В результате атаки ранение получил один сирийский военнослужащий.

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