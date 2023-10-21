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В ХАМАС заявили, что Израиль отказался забрать двух пленников

Сергей Лебедев
22:55 21.10.2023
Палестинские боевики утверждают, что были готовы освободить людей по «гуманитарным причинам» без компенсации.
В ХАМАС заявили, что Израиль отказался забрать двух пленников
© Фото: Ayman Nobani XinHua Globallook Press
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Официальный представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Обейда сегодня заявил, что движение было готово отпустить из плена еще двух человек. О намерении был проинформирован Катар, который выступает посредником в переговорах.

Но израильская сторона, по его словам, отклонила это предложение. Палестинские боевики утверждают, что были готовы освободить людей без компенсации.

Ранее боевики ХАМАС отпустили из плена по «гуманитарным причинам» двух гражданок США. На границе с сектором Газа их встретили израильские военные и сотрудники сил безопасности.

По словам Абу Обейды, освободить мать и дочь решили также и для того, что показать «лживость» американского президента Джо Байдена и его администрации.

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