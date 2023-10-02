В стране и мире Маск опубликовал мем с Зеленским, который старается не попросить миллиард Владимир Рубанов Картинка изображает ломку из-за того, что герой «уже пять минут не просил миллиард долларов помощи». © Фото: Patrick Pleul, ZB, Global Look Press Читайте нас на: Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) мем, который высмеивает попрошайничество Владимира Зеленского. Мем изображает подростка с напряженным лицом, который сидит рядом с девушкой. На картинке лицо оригинального героя заменили на лицо Зеленского. «Когда прошло уже пять минут, а ты еще не попросил миллиард долларов помощи», - говорится в подписи к фото. © elonmusk, X Пользователи по-разному отреагировали на публикацию, пишет «Лайф». Одни сочли ее оскорблением Зеленского, другие предложили спросить Белый дом, почему деньги американских налогоплательщиков уходят в Киев. Ранее Маск высмеял слова премьера Канады о российской пропаганде, после того как Трюдо пытался оправдаться за овации нацисту в парламенте страны. Экспертное мнение и аналитика