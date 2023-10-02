Маск опубликовал мем с Зеленским, который старается не попросить миллиард
Картинка изображает ломку из-за того, что герой «уже пять минут не просил миллиард долларов помощи».
© Фото: Patrick Pleul, ZB, Global Look Press
Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) мем, который высмеивает попрошайничество Владимира Зеленского.
Мем изображает подростка с напряженным лицом, который сидит рядом с девушкой. На картинке лицо оригинального героя заменили на лицо Зеленского.
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