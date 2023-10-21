ПВО уничтожила украинский беспилотник в Воронежской области
Дрон был обезврежен 21 октября около 21.00 по московскому времени.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Воронежской области 21 октября около 21.00 по московскому времени, сообщили в Минобороны России.
Очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории России сорвали дежурные силы ПВО.
Ранее о перехвате украинского беспилотника над территорией Воронежской области сообщалось 17 сентября.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.